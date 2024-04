Incidente questa mattina, lunedì 22 aprile, sulla strada provinciale 589 che collega Cuneo a Tarantasca.

Lo scontro, per dinamiche in fase di accertamento, è avvenuto in via Valle Po/via Celdit.

Gli occupanti a bordo dei due mezzi sono stati affidati alla cure sanitarie del personale del 118 intervenuto sul posto insieme alle squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo che si sono occupati della messa in sicurezza.