Frane a Casteldelfino e a Garessio

Continuano a farsi sentire, seppur in maniera lieve, gli strascichi del maltempo e ldele intese piogge degli scorsi giorni.

Dopo la frana che si è verificata nel pomeriggio di venerdì 18 aprile a Ceva, in località Mombrignone, lungo la statale 28 dove è stato istituito il senso unico alternato per garantire la circolazione in sicurezza, nella mattinata di oggi, domenica 20 aprile, si sono resi necessari ulteriori interventi in Granda.

A Castledelfino i Vigili del Fuoco con le squadre di Venasca insieme ai tecnici della Provincia di Cuneo sono stati allertati per una frana che ha causato caduta di detriti su parte della carreggiata sulla strada provincia Spn105.



Intervento similare nel Comune di Garessio dove, sulla strada provinciale 213 che porta al Santuario di Valsorda, dove si erano già verificate alcune criticità negli scorsi giorni, un movimento franoso ha interessato parte della strada, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del locale distaccamento e i tecnici della Provincia.