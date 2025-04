Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 aprile, nel comune di Busca.

Il sinistro si è verificato in via IV Novembre, risulta un solo veicolo coinvolto. Il conducente del mezzo è stato affidato al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Busca e Cuneo per la messa in sicurezza.