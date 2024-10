Calcio Serie D: nona giornata, Bra-Oltrepò uno degli anticipi in programma sabato

(foto a. lusso - a c bra)

In programma, nel fine settimana, la nona giornata sui campi del girone A di Serie D. Turno "spalmato" su due giorni, sabato 19 e domenica 20 ottobre, con sei anticipi (in vista della decima di campionato che si giocherà mercoledì 23).

Bra-Oltrepò è una delle partite fissate a sabato pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 15 al Bravi. I giallorossi, tornati al comando solitario della classifica, cercano continuità dopo la bella vittoria in casa della NovaRomentin. Da non sottovalutare l'Oltrepò, capace di invertire la rotta nelle ultime settimane con tre risultati utili consecutivi (un pareggio e due vittorie) in seguito alle quattro sconfitte che ve avevano caratterizzato l'avvio di campionato.

In campo domenica Saluzzo e Fossano, che faranno visita rispettivamente a Varese (secondo ad una lunghezza dal Bra) e Borgaro.

GLI ANTICIPI DI SABATO E LE DESIGNAZIONI ARBITRALI (ore 15)

Albenga-NovaRomentin: Gennaro Decimo di Napoli

Bra-Oltrepò: Andrea Prencipe di Tivoli

Vogherese-Lavagnese (17,30): Simone La Luna di Collegno

Cairese-Chisola: Alessio Artini di Firenze

Gozzano-Chieri: Andrea Barbatelli di Macerata

Sanremese-Asti: Roberto De Paolis di Cassino

LE PARTITE DI DOMENICA (Ore 15)

Borgaro-Fossano

Varese-Saluzzo

Imperia-Derthona

Ligorna-Vado

CLASSIFICA: Bra 19, Varese 18, Albenga, Lavagnese 17, Ligorna 16, Asti 12, NovaRomentin, Chisola, Sanremese, Derthona, Vado 11, Vogherese, Cairese 10, Borgaro 9, Imperia 8, Fossano, Oltrepò 7, Saluzzo 6, Gozzano, Chieri 4