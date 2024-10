Volley femminile A1: Honda Olivero Cuneo, nel mirino il derby con la Wash4Green Pinerolo

La terza giornata di Serie A1 Tigotà vedrà impegnata la Honda Olivero Cuneo in un altro derby: quello con la Wash4Green Pinerolo.

La partita andrà in scena sabato 19 ottobre alle 18:00 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte e verrà trasmessa su Rai Play e su VBTV.

Dopo la sconfitta nel derby con Chieri, c’è voglia di riscatto per le Gatte. Allo stesso modo Pinerolo vorrà far valere il fattore campo, dopo le due sconfitte contro Numia Vero Volley Milano ed Igor Gorgonzola Novara.

Coach Pintus ha commentato così la sfida con Pinerolo: “C’è tanta voglia di riscatto perché arriviamo da due gare dove abbiamo fatto tanto, senza però raccogliere nulla. Pinerolo è una squadra attrezzata e non sarà una partita da meno rispetto alle prime due. L’obiettivo è quello di concretizzare il risultato, portando a casa punti per la classifica. Sentiamo che c’è aria di derby, anche se siamo quasi tutti nuovi. Vogliamo che la pressione positiva di partite così ci dia la spinta per sbloccarci”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Tessa Polder, ex della partita: “Penso che con Pinerolo sarà una partita complicata. È una buona squadra con tante ragazze che sono rimaste insieme dalla scorsa stagione. Inoltre il palazzetto è abbastanza piccolo, ma sarà pieno di pubblico. Tuttavia contro Scandicci e Chieri abbiamo fatto due buone partite e, mantenendo quel livello, abbiamo delle chance di vincere la sfida. In settimana ci siamo allenate bene e con voglia in vista della partita di sabato”.

