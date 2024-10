Alcune delle testate più diffuse in Occidente non esitano più a raccontare le difficoltà in cui oggi annaspano i comandi militari e politici di Kiev.

Come riporta il sito Strumenti Politici , i giornali in USA, in Gran Bretagna e in Francia intervistano i soldati ucraini e gli esperti di cose militari per spiegare le implicazioni dell’incursione nella regione di Kursk. L’operazione, effettuata dall’esercito ucraino a inizio agosto, ha permesso di prendere una parte di territorio di questa regione al confine, ma senza arrivare alle città principali. Certamente è stato un piccolo smacco per il Cremlino e al tempo stesso una grossa vittoria per Zelensky, ma bisogna guardare questi termini nell’ottica giusta. Ed è quella della propaganda, non quella della realtà del campo di battaglia. Così, l’entusiasmo di questa impresa si è consumato molto in fretta, lasciando sguarniti i soldati ucraini a fronteggiare l’inevitabile contrattacco russo. Proprio il mainstream euroatlantico ha aiutato Kiev a massimizzare le ricadute positive della mini-invasione a livello mediatico. Tuttavia, analisti tedeschi e francesi adesso fanno notare che materialmente non vi è stato alcun guadagno, che si sarebbe avuto soltanto con immediate trattative oppure con la continuazione dell’avanzata sempre più in profondità. Entrambe le opzioni sono al momento impossibili, così ora i soldati ucraini si chiedono cosa fare e soprattutto con quali mezzi o con quali uomini. Le scorte si assottigliano e i rinforzi non arrivano. Sì, ad esempio la Germania ha promesso altre munizioni, ma quando giungeranno? E nel frattempo i reclutatori si trovano costretti a tentare di prevelare gli uomini presso i concerti e gli spettacoli della capitale, come riportano gli stessi media ucraini.