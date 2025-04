Ceramiche Refin: sessant’anni di design, innovazione e cultura del Made in Italy

Fondata nel 1962 e parte del prestigioso Gruppo Concorde, Ceramiche Refin rappresenta oggi una delle più solide realtà del settore ceramico a livello internazionale. Con una produzione che supera gli 8 milioni di metri quadrati all’anno, l’azienda si è affermata nel panorama del grès porcellanato come un’autentica espressione di eccellenza, design e responsabilità industriale.

A guidare l’identità di Ceramiche Refin è una visione progettuale che coniuga tradizione manifatturiera italiana, sperimentazione creativa e ricerca estetica avanzata. Ogni superficie, che si tratti di pavimenti gres porcellanato o di un rivestimento a parete, nasce da un equilibrio armonioso tra cultura del progetto e competenza tecnica, per dare forma a collezioni che trasformano lo spazio in un’esperienza materica e visiva.

Un’identità radicata nel Made in Italy

Per Ceramiche Refin, il Made in Italy non è solo un’etichetta d’origine, ma un modello produttivo integrato, che si traduce in cura artigianale, attenzione al dettaglio e rispetto dei più alti standard qualitativi. Dalla progettazione grafica alla fase di post-produzione, ogni passaggio è affidato a professionisti altamente qualificati e supportato da tecnologie di ultima generazione.

Questo approccio consente all’azienda di proporre collezioni versatili, capaci di valorizzare spazi pubblici e privati, ambienti indoor e outdoor, mantenendo intatta l’identità stilistica che ha reso il marchio un punto di riferimento nel design contemporaneo.

Una produzione responsabile, orientata alla sostenibilità

L’impegno di Ceramiche Refin verso la sostenibilità è concreto e si riflette in ogni fase del ciclo produttivo. L’impiego di materie prime selezionate, il recupero degli scarti di lavorazione, la riduzione dei consumi energetici e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali sono solo alcune delle strategie adottate per minimizzare l’impatto ambientale.

Un impegno che va oltre le dichiarazioni d’intenti, confermato da prestigiose certificazioni internazionali che attestano l’adozione di un modello industriale etico, innovativo e consapevole.

Collezioni che raccontano la materia attraverso il design

Le superfici firmate Ceramiche Refin sono il risultato di un dialogo continuo tra tecnologia e creatività. Ogni collezione nasce da un processo di ricerca approfondito e si sviluppa in una narrazione estetica coerente, capace di interpretare i materiali naturali con un linguaggio contemporaneo.

Tra le proposte più significative si distingue ETHEREA, collezione ispirata all’eleganza senza tempo dei materiali lapidei. Caratterizzata da tracce fossili sottili, sfumature morbide e alonature leggere, questa linea restituisce una profondità visiva che esalta la luminosità degli ambienti, regalando atmosfere raffinate e leggere.

La collezione EIK, invece, reinterpreta l’essenza del legno nordico in chiave moderna. Superfici prive di nodi marcati, venature delicate e una palette cromatica armoniosa rendono questa proposta ideale per ambienti che ricercano calore, essenzialità e contemporaneità. Le sue nove tonalità offrono soluzioni eleganti e funzionali per ogni contesto progettuale.

BEAT, dal canto suo, esplora la matericità della pietra, dando vita a superfici dove segni grafici e passaggi cromatici sfumati si fondono in una composizione sofisticata e bilanciata. Proposta in cinque colori naturali e in diversi formati, si adatta a contesti residenziali e commerciali con sobrietà e forza espressiva.

Decisamente più audace è infine UPSIDE, una linea sperimentale ispirata alla storica collezione BESIDE di Massimiliano Adami. Qui, il colore, la grafica e la tridimensionalità si incontrano per creare una superficie decorativa dal forte impatto visivo, dove il classico motivo a quadretti viene rielaborato in chiave contemporanea, trasformando il retro della piastrella nell’autentico protagonista del design.

















