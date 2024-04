Furiosa litigata ieri sera in piazza Galimberti, tra lanci di sedie e bottiglie

Rissa tra due giovani in pieno centro a Cuneo, poco prima delle 23 di ieri 14 aprile.

In evidente stato di alterazione psicofisica, i due uomini, entrambi stranieri, hanno iniziato ad insultarsi e a lanciarsi sedie e bottiglie prelevate dal dehor di un locale. Il fatto è avvenuto tra piazza Galimberti e via Roma.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e due ambulanze.

I coinvolti hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati trasferiti al Pronto soccorso, dove sono stati medicati e subito dimessi .

Nei giorni scorsi, in un intervento su Targatocn, il questore di Cuneo, Carmine Rocco Grassi, aveva evidenziato come siano sempre più numerosi gli interventi, in città, per persone ubriache e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, spesso aggressive e moleste. Quasi 500, in un anno, gli interventi della Polizia di Stato per situazioni di questo tipo.