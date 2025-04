Young Adult: tutto ciò che c'è da sapere su questo genere letterario e perchè piace tanto ai giovani

Lo stile letterario Young Adult - abbreviato come YA - è oggi tra i generi più amati e popolari tra le nuove generazioni. Non è raro entrare in libreria e vedere interi scaffali dedicati a opere che spaziano dal fantasy all’avventura, passando per racconti più intimisti e realisti. Ma cos'è che rende questo genere così speciale? Perché attira i giovani e, sempre più spesso, diventa una moda anche tra gli adulti?

Iniziamo col dire che questi libri parlano (o cercano di farlo) direttamente alle esperienze ed alle emozioni dei loro lettori. I protagonisti sono spesso adolescenti che condividono le loro stesse paure, sogni e insicurezze. La rappresentazione di questi sentimenti crea quel tipo di empatia – detto anche “transfert” - che difficilmente si trova in altri generi letterari. Un’altra ragione è la vasta gamma di argomenti trattati. Mentre le scuole e la società possono evitare determinati temi, i libri YA affrontano di petto questioni come l’identità di genere, la salute mentale, le disuguaglianze sociali ed il cambiamento climatico, aprendo dialoghi significativi tra giovani lettori e le persone intorno a loro. Infine, molti giovani amano anche questo neo-genere perché offrono un senso di evasione dalla routine quotidiana. Che sia combattere il male al fianco di “Harry Potter” o sopravvivere ai “Giochi della Fame” insieme a Katniss Everdeen, questi libri offrono l’opportunità di vivere avventure straordinarie.

Nell’articolo di oggi esploreremo i motivi di questa continua ascesa, analizzandone le caratteristiche principali, i filoni più importanti, e i romanzi che hanno lasciato un segno nella cultura pop. Infine, scopriremo i suggerimenti proposti dal Mondadori Store, il portale che offre una selezione imperdibile di romanzi YA.

Che cos’è il genere Young Adult?

Il termine Young Adult è nato per descrivere libri pensati per un pubblico di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Tuttavia, il suo appeal si estende ben oltre questa fascia. Molti adulti si trovano affascinati da queste storie, poiché spesso affrontano temi universali come l’amore, l’amicizia, l’identità e il superamento delle difficoltà. Il denominatore comune dei romanzi YA è la presenza di protagonisti adolescenti che - oltre alle sfide tipiche della loro età - devono spesso affrontare situazioni straordinarie, dirsi addio, crescere in fretta o difendere i propri valori con grande determinazione.

Dal punto di vista stilistico, i libri Young Adult si caratterizzano per un linguaggio semplice ed immediato, che facilita l’identificazione e crea una connessione diretta con il lettore. Non a caso, molti di questi libri sono spesso arricchiti da dialoghi vividi e pungenti, capaci di restituire la realtà emotiva e quotidiana dei suoi lettori.

Filoni principali e caratteristiche più amate

Uno dei motivi per cui il genere YA riesce a conquistare lettori sempre nuovi è la sua ricchezza di sottogeneri. Ce n’è davvero per tutti i gusti, ecco alcuni dei filoni più amati dai lettori. Il fantasy ad esempio, occupa senza dubbio una posizione di rilievo. Romanzi come “Harry Potter” di J.K. Rowling, “La saga di Hunger Games” di Suzanne Collins, oppure “L’Attraversaspecchi” di Christelle Dabos hanno ridefinito il modo di raccontare magia, avventura e mondi immaginari. Anche il filone distopico è un altro grande protagonista nel panorama YA. Attraverso i suoi scenari post-apocalittici, si esplorano temi come la lotta al potere oppressivo e la resilienza di fronte alle crisi. Tra i capolavori ci sono “Divergent” di Veronica Roth e Leigh Bardugo con “Six of Crows”.

I romanzi realisti invece, affrontano questioni complesse come il bullismo, la crescita personale e i conflitti familiari. Libri come “Wonder” di R.J. Palacio e “Tredici” di Jay Asher portano alla luce le sfide dell’adolescenza con una delicatezza che tocca il cuore. Anche “Gallant” di V.E. Schwab - pur esplorando momenti magici - scava nella ricerca di identità e appartenenza con grande forza narrativa. Per quanto riguarda lo stile, i lettori YA adorano storie dai ritmi incalzanti, trame piene di colpi di scena e personaggi a cui è davvero impossibile non affezionarsi.

Romanzi imperdibili secondo Mondadori Store

Per chi desidera immergersi in questi mondi e narrazioni, potete trovare una selezione eccellente di titoli e romanzi dello Young Adult nella sezione libri per ragazzi del Mondadori Store. Qui non solo troverai tutti i romanzi che hanno ridefinito il genere YA, ma potrai approfittarne ed acquistarli con sconti speciali e offerte esclusive. Uno dei titoli più consigliati è appunto “Gallant” di V.E. Schwab. La protagonista, Olivia Prior, è cresciuta in un oscuro collegio ma si trova improvvisamente catapultata a Gallant, un luogo velato di mistero e ricco di segreti. Un libro perfetto per chi ama storie misteriose e personaggi profondamente complessi. Un’altra lettura imperdibile tra le top10 è sicuramente “Una brava ragazza è una ragazza morta” di Holly Jackson. Intrighi, adrenalina e colpi di scena caratterizzano le avventure della giovane detective Pip, pronta a tutto per cercare la verità.

Se hai voglia di epiche saghe fantasy, non puoi invece perderti “Spietate promesse” di Rebecca Ross, dove amore e guerra si intrecciano creando una narrazione che cattura dalla prima all’ultima pagina. Non da meno, Mondadori Store offre un’ampia selezione di oltre 30 titoli perfetti per ragazzi e ragazze. Con la Carta PAYBACK puoi anche accumulare punti e ricevere ulteriori premi durante i tuoi acquisti. Non dimenticarti di dare un’occhiata anche alle guide dedicate, come i libri #BookTok più popolari o le grandi saghe da collezionare.

Conclusione: perché lo Young Adult piace tanto ai giovani?

Leggere un libro Young Adult significa partire per un viaggio emozionante, fatto di scoperte e introspezione. I lettori si rispecchiano nei personaggi, trovano risposte alle loro domande e, talvolta, trovano persino la forza per affrontare momenti difficili. Se sei alla ricerca di nuove storie capaci di catturarti e lasciarti a bocca aperta, il portale Mondadori Store ha la selezione perfetta di libri per te. Scopri subito gli ultimi titoli Young Adult ed inizia a leggere la tua prossima avventura.

















