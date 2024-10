Perde il controllo del pick-up e si schianta contro l'ingresso della piscina comunale di Alba

Quasi un miracolo che nessuno si sia fatto male.

Poco prima delle 12 di oggi 20 ottobre, infatti, una donna a bordo di un robusto pick-up ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un improvviso malore, ed è finita contro la porta di ingresso della piscina comunale di Alba, nel quartiere San Cassiano, trascinando con sè anche una panchina.

Nessuno, in quel momento, stava entrando o uscendo dall'edificio, nonostante si tratti di un luogo molto frequentato, dove oltre alla piscina ci sono una palestra e un bar ristorante self service.

Tanto spavento ma, come detto, nessun ferito. La donna alla guida della vettura è stata subito soccorsa dall'automedica intervenuta sul posto. Si sarebbe ripresa in fretta, senza riportare particolari conseguenze.

Sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale, per i rilievi e gli accertamenti necessari, oltre che per mettere in sicurezza la zona.