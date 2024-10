Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di suor Elisa Cagnazzo

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole per accendere le ragioni della speranza che è in noi.

Come facciamo a sapere se ciò che è scritto nei Vangeli è accaduto realmente? Se un fatto narrato è storicamente avvenuto? Gli studiosi hanno individuato alcuni criteri, uno di questi è definito il “criterio dell’imbarazzo”. Quando la pagina del Vangelo presenta un episodio che mette in cattiva luce Gesù o i suoi discepoli, allora è più probabile che sia effettivamente accaduto. Che vantaggio avrebbero, infatti, dall’inventare un episodio con cui si fanno una figuraccia? E oggi Giacomo e Giovanni fanno davvero una brutta figura, tanto che tutti ci sentiamo autorizzati a scandalizzarci di questi apostoli tanto “imbarazzanti”. Eppure, se li guardiamo con un po’ di verità ci accorgiamo di quanto assomigliamo loro. Quante volte le nostre preghiere, le nostre richieste al Signore suonano proprio come le parole degli apostoli: «Vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo»? Come se sapessimo davvero cosa è bene per noi, come sei noi davvero potessimo essere il metro di giudizio della vita. E quante volte per noi non desideriamo che la gloria, che essere ammirati. Quante volte il nostro desiderio non è che dominare ciò che ci circonda, persone, fatti, tempi… come fossimo noi i “governanti”. «Tra voi però non è così», dice Gesù.