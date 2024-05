Barge piange l'assessore Silvio Coero Borga, 62 anni: "Amministratore che ha fatto moltissimo per la nostra città"

Conosciuto e stimato da tutti, Coero Borga si è spento all'età di 62 anni (ne avrebbe compiti 63 il prossimo 30 maggio) dopo una lunga lotta contro la malattia.

Era un uomo forte e determinato, qualità che ha dimostrato non solo nella vita privata, ma anche nel suo impegno professionale e politico in qualità di assessore alle manifestazioni, al commercio, ai rapporti con gli enti locali nella Giunta del sindaco Iva Beccaria, con cui era stato eletto nel 2022.

Lavorava con i familiari nell’azienda agricola di San Martino di Barge “Le cascine”, ma oltre a quella per il suo lavoro, la sua passione è sempre stato il bene di Barge dove era in prima linea, a fianco della Pro Loco e delle altre associazioni, motore pulsante dell'organizzazione degli eventi della città dell’Infernotto.

Tra le tante manifestazioni che aveva organizzato era stato tra i fautori del Carnevale di Barge, che in questi ultimi due anni era diventato parte del circuito del ‘Carnevale della due Province’, con Saluzzo e Rivoli.

Nonostante la malattia a febbraio aveva presentato con la simpatia che lo contraddistingueva la sfilata del Carnevale di Barge, oltre ad averlo organizzato con la Pro Loco.

Era stato in passato anche fautore della sfilata di Saluzzo dei Carrinfrutta dove partecipava sempre con il carro di Barge.

Tra le sue passioni la Juventus che fino a qualche anno fa seguiva in tutte le partite, anche quando giocava in trasferta.

“Mio padre – lo ricorda il figlio Matteo – era attivo anche nel sociale, aveva infatti istituito nel mese di maggio, nella nostra frazione di San Martino di Barge, la festa ‘La tradisiun agricola nel temp’, in cui si teneva una raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Teneva molto alla realizzazione della nuova sede della Croce Rossa di Barge. Per questo coi miei familiari abbiamo deciso che le eventuali offerte raccolte in suo ricordo saranno devolute a questa iniziativa”.

Il sindaco Ivo Beccaria: “Era un ottimo amministratore, che ha sempre svolto il suo ruolo di assessore con molta dedizione e passione. Con lui, oltre che un collaboratore, perdo un grande amico. Era un uomo solare e cordiale, sempre pronto ad aiutare il prossimo con un sorriso e una parola di conforto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità bargese, che ne conserverà per sempre il ricordo. Esprimo da parte dell’amministrazione comunale il cordoglio alla sua famiglia”.

Con grande commozione lo ricorda Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte. Silvio Coero Borga faceva parte dello staff della sua segreteria. “Per me Silvio è stato veramente un vero amico, oltre che un valente collaboratore. Aveva sempre una buona parola per tutti, era una persona speciale con un carattere gioviale e un grande spirito organizzativo. Mi è stato sempre vicino come un fratello, anche nei momenti in cui ho avuto problemi di salute. Sentirò molto la sua mancanza. Teneva tanto ai valori e quando si poneva un obiettivo lo raggiungeva sempre. Amava tanto Barge ed era orgoglioso di esserne un amministratore. Ruolo che ha svolto fin all’ultimo con abnegazione, forza di volontà e dignità, nonostante il progredire della malattia”.

Silvio Coero Borga lascia la moglie Sebastiana, la figlia Cristina con Alessandro e gli adorati nipotini Leonardo e Camilla, il figlio Matteo con Valentina, il fratello Mario con Luciana, Cristiano e Luca. La suocera Maddalena, il cognato Enrico con Noemi e Lucia.

Il funerale avrà luogo nella parrocchia di San Giovanni a Barge, martedì 21 maggio con arrivo sul piazzale della chiesa alle 15. Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il tempio crematorio di Piscina di Pinerolo. Il rosario sarà recitato domani, lunedì 20 maggio, alle 20 nella parrocchia di San Martino di Barge.

Le eventuali offerte in sua memoria saranno devolute alla Croce Rossa di Barge.