Bra, entro ottobre è possibile candidarsi a presidente di seggio elettorale

C’è tempo fino alla fine del mese di ottobre 2024 per presentare la propria candidatura a presidente di seggio elettorale del Comune di Bra. Possono fare richiesta gli iscritti alle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (allegando la fotocopia alla domanda), con l’esclusione di coloro che abbiano superato i 70 anni d'età, i dipendenti dei ministeri dell'Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti, chi è in servizio nelle forze armate, i medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, nonché i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il modulo di richiesta è pubblicato sul sito web del Comune di Bra (Sportello telematico/Servizi demografici/Iscriversi all'albo dei presidenti di seggio) ed è compilabile direttamente on line accedendo al servizio mediante SPID, carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. In caso contrario, è possibile compilare il modulo allegato e inviarlo unitamente ai documenti richiesti via mail all’indirizzo comunebra@postecert.it.

Maggiori informazioni telefonando al numero 0172.438386 o scrivendo a elettorale@comune.bra.cn.it.