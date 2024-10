Grande successo per l’Open Day 2024 della Croce Verde Saluzzo: incontro tra volontariato e giovani

Sabato 19 ottobre, la Croce Verde Saluzzo ha aperto le porte alla popolazione locale, con una particolare attenzione ai giovani. Insieme a molte altre associazioni di Anpas Piemonte, l’evento è stato un’occasione per far conoscere il prezioso lavoro di soccorso e sensibilizzare le nuove generazioni al volontariato.

Durante la mattinata, quasi 200 studenti degli istituti superiori Bodoni e Soleri hanno partecipato a corsi di primo soccorso, con dimostrazioni pratiche condotte dai formatori della Croce Verde.

L’entusiasmo e la partecipazione attiva dei ragazzi hanno dimostrato quanto sia fondamentale avvicinare i giovani a queste competenze. Un momento speciale è stato la consegna, da parte del Presidente della Croce Verde Michele Isoardi e del Sindaco di Saluzzo Franco Demaria, dell’invito ufficiale a Pier Livio Destefanis per la premiazione in occasione dei 120 anni di Anpas, che si terrà il 29 novembre presso il Grattacielo della Regione Piemonte.

Livio, fondatore e volontario da 45 anni della Croce Verde Saluzzo, è stato riconosciuto come un simbolo di impegno e dedizione civica. Il suo esempio rappresenta una guida per le nuove generazioni, affinché seguano la strada del volontariato.

Nel pomeriggio, l’evento ha accolto oltre 100 scout, dai più piccoli agli adolescenti, che si sono cimentati in corsi e giochi di primo soccorso.

È stata una giornata di festa e formazione, resa possibile grazie all’impegno instancabile di volontari e dipendenti dell’associazione, che hanno animato e reso indimenticabile l’evento.

L’Open Day 2024 si conferma come un importante appuntamento di sensibilizzazione, formazione e incontro tra la Croce Verde e la comunità saluzzese, con la speranza che il messaggio del volontariato continui a fiorire tra le nuove generazioni.

La Croce Verde Saluzzo organizzerà un corso per volontari soccorritori a partire dal 14 novembre. Per informazioni, è possibile chiamare in sede al numero 017547000, inviare un WhatsApp al 3497070155 o una mail a info@croceverdesaluzzo.it.

Inoltre, nel corso del 2025 sarà possibile diventare volontario della Croce Verde Saluzzo già dai 14 anni. Seguiranno comunicazioni quando sarà possibile.