Cgil Cuneo parteciperà alla mobilitazione dei pensionati il 31 ottobre

Lo SPI ha deciso di organizzare nel mese di ottobre una mobilitazione nazionale, nell’ambito delle iniziative della CGIL per contrastare una legge di bilancio inadeguata. Lo SPI regionale ha organizzato una manifestazione il 31 ottobre alle ore 10:00 davanti al Palazzo della Regione Piemonte. Al centro le parole d’ordine e richiesta, quali il potere d’acquisto dei pensionati, un sistema pensionistico in grado di garantire i pensionati di oggi e domani. Risposte sulla sanità e la non autosufficienza, che nella nostra regione raggiungono ormai livelli di emergenza.

Dalla nostra provincia partiranno almeno due pullman e molte altre persone raggiungeranno Torino con mezzi propri, a testimoniare le specificità e le particolarità del nostro territorio che purtroppo non si distanziano dai problemi emersi in tutto il Piemonte, nonostante la storia di buona sanità del cuneese nel passato. Oggi il problema delle liste d’attesa, dell’accesso ai servizi sanitari e assistenziali, della carenza di offerta pubblica colpisce in modo significativo anche la provincia Granda.

Lo Spi e la Cgil cuneesi partecipano insieme alle iniziative messe in campo dalla CGIL in difesa dei diritti e della Costituzione.