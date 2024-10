Halloween al Museo del Giocattolo di Bra

In occasione di Halloween, il Museo del Giocattolo di Bra si mette in gioco e vi aspetta per una visita davvero speciale. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre, dalle 18 alle 19.30 per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e dalle 21 alle 22.30 per coloro che hanno dai 7 anni in su, accompagnati dalle relative famiglie.

Alla visita guidata tematica seguirà un laboratorio creativo: vi serviranno spirito di osservazione, curiosità e tanta voglia di giocare!

Costo: 5 euro a bambino/a, con prenotazione obbligatoria al numero 0172.430185.