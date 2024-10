Ormea, Nicola Valentini con “I sette angeli” vince l'ottava edizione del concorso “La quercia del Myr” 2024

Sabato 19 ottobre ad Ormea, in una cerimonia impreziosita dalle letture dell’attore Lello Ceravolo e dall’accompagnamento musicale della pianista Carla Bellini, si è svolta la premiazione del concorso letterario nazionale “La Quercia del Myr”, giunto alla sua ottava edizione.

La Sala polivalente della Società Operaia di Ormea ha fatto da cornice alla serata dedicata all’atto finale del concorso organizzato dall’associazione culturale Savin con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell’ATL Cuneese, la partnership del blog GialloeCucina.tv e con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Ormea oltre alla preziosa collaborazione di partner come Acqua San Bernardo e Banco Azzoaglio. Il concorso che anche in questa VIII edizione ha registrato la presenza di un nutrito numero di autori con opere edite e inedite di narrativa italiana (ben 182), per le tre sezioni in gara: Racconti, Romanzo edito e Romanzo Inedito.

Nicola Valentini con il libro “I sette angeli” (ZeroUndici Editore) è risultato il vincitore assoluto dell’edizione 2024 e della sezione “romanzo edito”. Come ha ricordato un emozionatissimo Nicola Valentini alla consegna del premio (con annessa targa e assegno da mille euro) “I sette angeli” è un romanzo giallo dalla forte connotazione sociale che pone al centro della vicenda il dramma dei femminicidi e che a giudizio della giuria non mancherà di coinvolgere e scuotere i lettori.

Ad aggiudicarsi la sezione “romanzo inedito” è stata invece Graziella Naurath con “Stella. Il giorno dello Statuto” mentre per la sezione “racconti” si è aggiudicato il primo posto Eugenio Squeri con il racconto “Il Paes”.

Sono stati inoltre assegnati due premi speciali, quello per “l’ambientazione piemontese” al romanzo “Arduino e la Marca di Eporeia” di Davide Polcari (Baima & Ronchetti Editore) e il “Premio speciale della Giuria” al romanzo “La maledizione di Fossosecco” di Corrado Peli (Fanucci Editore).

Ospiti d’eccezione i vincitori dei prestigiosi premi speciali che hanno raccontato la loro esperienza, dato consigli utili e incantato la platea. Premio “giallista dell’anno” al frizzante e milanesissimo Luca Crovi, Premio “alla carriera” a Claudio Bo, Premio “traduttore dell’anno” a Valentina Guani mentre il Premio “letteratura di montagna” è stato assegnato a Valeria Tron; tra gli ospiti anche il vincitore assoluto della passata edizione, Paola Varalli. Come in ogni edizione, infine, sono stati assegnati numerose menzioni e premi speciali previsti dalla giuria del premio letterario.

Premiati, ottava edizione Quercia del Myr 2024

Vincitore assoluto: Nicola Valentini con il romanzo “I sette angeli” (ZeroUndici Editore)

Sezione Romanzo Edito:

1° Nicola Valentini con il romanzo “I sette angeli” (ZeroUndici Editore)

2° Stefano Caselli con il romanzo “Fino a bruciarsi l’anima” - CentoAutori

3° Simone Fiocco con il romanzo Sussurri - Golem

Sezione Romanzo inedito

1ª Graziella Naurath con “Stella. Il giorno dello Statuto”

2° Mario Trapletti con “Alexa”

3° Francesco Bianchi con “Tigri e colonie”

Sezione Racconto

1° Eugenio Squeri con il racconto “Il Paes”.

2° Bruno Volpi con il racconto “Mistero al Grand Hotel”

3ª Serena Girivetto con il racconto “Siamo streghe nel buio”

Premio Ambientazione Piemontese: “Arduino e la Marca di Eporeia” di Davide Polcari

Premio speciale della giuria: “La maledizione di Fossosecco” di Corrado Peli (Fanucci Editore).