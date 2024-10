Sommariva Bosco, 6^ rassegna corale “Ferruccio Civra” per la festa patronale dei Gabrielassi

Sabato 19 ottobre a Sommariva Bosco, in occasione della Festa patronale dei Gabrielassi, nella piccola chiesa del borgo dedicata a S. Antonio di Padova, si è svolta la 6^ edizione della rassegna Corale “Ferruccio Civra”. Quest'anno è stata dedicata al sacerdote e musicologo che per ben 47 anni, in quella chiesa, svolse il proprio servizio sacerdotale. È una manifestazione molto attesa che riesce ad unire felicemente il canto corale alla festa popolare. Come sempre infatti, la serata si è piacevolmente conclusa con un rinfresco a cui hanno partecipato anche i coristi. Il clima di socialità, tipico delle feste popolari è sicuramente uno degli aspetti più graditi di questo appuntamento in cui, alla buona musica, segue la festa.



La manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte e dai Comuni di Sommariva Bosco e Caramagna Piemonte, fa parte della Rassegna Itinerante denominata “Decantare”, promossa ed organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi. Il concerto è stato eseguito da due cori: “CantoriIn Note” di Torino e “Harmònia” di Fossano.



“CantoriInNote”, nato 10 anni fa da un’esperienza scolastica di laboratorio corale e diretto dal maestro Roberto Giglio, ha eseguito brani del suo repertorio che spazia dal classico al moderno con i quali si è esibito in numerosi concerti ottenendo premi e riconoscimenti.

Il coro “Harmonia” interamente femminile, costituito a Fossano nel 2014, riunisce personalità diverse ma con un’unica passione per la musica. Questo percorso nato per gioco, ha loro consentito di esibirsi in questi anni, in oltre 40 concerti. Diretto dal maestro e fondatore Enrico Ariaudo, ha eseguito brani armonici ad altri più ritmati che hanno coinvolto il pubblico presente.

Per entrambi i cori, lunghi applausi hanno confermato gradimento e partecipazione dei numerosi presenti. Un pubblico composto, oltre che da abitanti del borgo, anche da numerosi “ospiti” dei centri vicini.

Dopo i ringraziamenti dell’organizzatore Davide Cravero ed i saluti delle autorità presenti, tra cui il parroco di Sommariva Bosco don Roberto Zoccalli e gli assessori alla cultura dei Comuni di Sommariva Bosco Cinzia Spagnolo e di Caramagna Piemonte Maria Giovanna Tesio, la serata si è conclusa con il tradizionale, abbondante rinfresco offerto dagli organizzatori con il contributo dei panifici di Aldo Chiesa e Rimodotto ed il vino della ditta “Battaglio” di Vezza d’Alba.



Neanche il tempo avverso, con pioggia intermittente, è riuscito a turbare questa tradizionale festa d’ autunno, arrivata alla sua diciottesima edizione. La promessa, come sempre, è un arrivederci al prossimo anno.