Tunnel di Tenda, Riberi e Bongioanni il 30 ottobre a Roma dal viceministro Rixi [VIDEO]

Mercoledì 30 ottobre il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi con l'assessore regionale Paolo Bongioanni andrà a Roma dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Rixi per un tavolo sull'apertura del tunnel di Tenda in modalità cantiere: "Speriamo che a dicembre si possa aprire in modalità cantiere con fasce orarie da mattina a sera e proseguimento lavori nella notte".