Premiati a Ceva 34 maestri del Commercio

Il Teatro Marenco di Ceva ha ospitato, domenica 20 ottobre, un evento speciale dedicato ai 34 Maestri del Commercio, titolari di attività che rappresentano un modello imprenditoriale e sociale per la comunità cuneese. Come sottolineato da Ferruccio Dardanello, presidente di 50&Più della provincia di Cuneo, queste imprese, pur essendo fragili come il cristallo, sono preziose per l’economia locale.

Durante la cerimonia, otto imprenditori sono stati premiati con l'aquila di diamante per 50 anni di attività, 15 con il premio d'oro per 40 anni, e 11 con il premio d'argento per 25 anni. Presenti molte personalità politiche e istituzionali, tra cui il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, l’assessore regionale al commercio e agricoltura, Paolo Bongioanni, che ha evidenziato l'importanza delle piccole e medie imprese per l’economia locale, Il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il Presidente della Fondazione CRC Mauro Gola e la consigliera Regionale Gianna Gancia.

Dardanello ha concluso l'evento ricordando che dietro a ogni imprenditore ci sono famiglie che supportano e contribuiscono a mantenere vivo il “modello Cuneo”, un esempio di imprenditorialità invidiato da molti.

I PREMIATI

CEVA : ARMANO DANILO ARGENTO, BARBERIS GIULIANA ORO, BOLOGNA SILVANA ORO, CISMONDI DELFINA ARGENTO, MASSA MARIA LUCIA ORO, ROCCIA ORNELLA ORO, ROSSI SERGIO ORO, VASSALLO DANIELA ORO

MONDOVI' : ALLENA CARLO ORO, MAGLIANO CARLA DIAMANTE, RIO DELLA PLATA GIUSEPPE DIAMANTE , RIO DELLA PLATA MARIA ROSA ORO

FOSSANO : COSTAMAGNA CRISTINA ORO, DOGLIANI GIANFRANCO ARGENTO, FIANDRINO SANTINA DIAMANTE, TOMATIS LAURA ARGENTO

SALUZZO : ALLIO ROSA DIAMANTE, BOTTA LUISA ORO, PODIO GIUSEPPE ARGENTO, RINAUDO DANILO ORO, VITTONE GIORGIO ORO

SAVIGLIANO : ARMELLINI GUGLIELMO ORO, BUTTIERI MARISA ARGENTO, GROSSO VINCENZO DIAMANTE, TESTA LAURA ARGENTO

CUNEO : DONADIO MARIA PIERA e GARNERO FIORENZO DIAMANTE, ROSTAGNO GIOVANNA ARGENTO, ZINEDDAINE NAZHA ARGENTO