I migliori modelli di Volkswagen in arrivo nel 2025

Non è un periodo facilissimo per Volkswagen, uno dei più importanti costruttori di automobili a livello mondiale e secondo gruppo industriale per numero di unità immesse sul mercato, ma la qualità della sua produzione resta immutata. Le auto Volkswagen che hanno fatto la storia sono innumerevoli e, anche per questo, la casa tedesca continua a essere un punto di riferimento importante per tantissimi automobilisti. Tra i vantaggi del marchio c’è la straordinaria facilità con cui è possibile reperire pezzi di ricambio, anche grazie a un portale come Ovoko, sempre più leader nel settore delle parti di veicolo usate. Il suo ricco catalogo, che comprende anche ricambi Volkswagen , così come di ricambi Fiat o Opel ad esempio, unito alla qualità del servizio, ha reso il sito una risorsa preziosa per tanti automobilisti. In questo articolo, a proposito, passiamo in rassegna i migliori modelli Volkswagen arrivati nel 2024 e quelli in arrivo nel 2025.

Cosa è accaduto nel 2024

A due mesi dalla fine dell’anno, è utile guardarsi all’indietro per ripassare gli highlights dell’anno di Volkswagen. Tra le notizie più importanti, ovviamente, c’è l’aggiornamento dell’ammiraglia ad alte prestazioni Golf, che nella versione Golf R mostra modifiche stilistiche che la avvicinano al modello standard, tra cui fari più sottili e paraurti rivisti, ma anche nuovi cerchi in lega disponibili. Lo stesso motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, ma con 333 cavalli anziché 320, ha prodotto miglioramenti notevoli in fase di accelerazione e anche il sistema di infotainment è stato ulteriormente migliorato. Un altro modello importante arrivato nel 2024 è Volkswagen ID Buzz GTX, un elettrico familiare in grado di regalare le emozioni di una hot hatch. Doppio motore con trazione integrale e 340 cavalli e con un’estetica più sportiva, sono significativi i progressi in termini di accelerazione e potenza.

Da ID7 GTX a Transporter

ID7 Tourer GTX, invece, è una station wagon sportiva, con un aspetto più aggressivo e un abitacolo profondamente rinnovato. Se si parla di rinnovamento, però, è doveroso menzionare anche ID3 GTX, berlina elettrica con motore da 326 cavalli, sospensioni più basse e la possibilità di settaggi a bordo per una guida più sportiva, un’esperienza impreziosita anche dal comfort dei sedili e da un bellissimo volante a fondo piatto. Tra i furgoni, il 2024 è stato l’anno di Transporter, un veicolo commerciale figlio del rapporto tra Volkswagen e Ford, ma dallo stile VW molto riconoscibile. Disponibile in versione furgone o passeggeri, Transporter è proposto anche con una configurazione full electric ed è una delle migliori soluzioni del genere lanciate nel 2024.

Guardando al 2025

Ma con il 2024 che volge al termine, è già tempo di chiedersi cosa dovremo aspettarci dalla casa automobilistica tedesca per l’anno prossimo e quali modelli sono in dirittura d’arrivo. Si parte dalla nuova Tayron , modello che va a sostituire Tiguan AllSpace e che rappresenta, di fatto, una versione allungata del SUV che conoscevamo, con un design simile, ma anche una fila extra di sedili nella zona posteriore. Dovrebbe esserci ampia scelta in termini di configurazione: benzina, diesel e ibrido plug-in, mentre ci si attende un grande display touchscreen sul cruscotto per gestire al meglio l’infotainment. Il 2025 sarà l’anno della seconda generazione di T-Roc, un piccolo SUV che ormai ha raggiunto in termini di popolarità la mitica Golf , con cui potrebbe condividere tecnologia di bordo e sistemi di infotainment. Ci si attende un profondo rinnovamento sul piano meramente estetico e probabilmente sarà l’ultima VW completamente nuova ad avere un motore a benzina, mentre il prezzo di lancio potrebbe aggirarsi fra i 30 e i 40mila€.

Novità dall’elettrico