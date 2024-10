Nell'autunno albese dei grandi vini anche le Grandi Masterclass di Falstaff

Per la prima volta ad Alba, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l’Ente Fiera ospitano una due giorni dedicata al vino con una tra le realtà più accreditate nel mondo dell’enologia mondiale e alcuni dei più grandi produttori del territorio albese.

Sabato 16 e domenica 17 novembre, in occasione della 94ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, nella Sala Riolfo all’interno del cortile della Maddalena dove si svolge il Mercato mondiale del tartufo, saranno tre le degustazioni esclusive dal titolo “I Grandi rossi delle Langhe” pensate per il grande pubblico, per immergersi completamente nel mondo del Barolo, del Barbaresco e dei vini più significativi del territorio e scoprire tutti i segreti che si celano dietro le etichette che rappresentano la storia enologica delle colline di Langhe Monferrato Roero patrimonio dell’UNESCO.