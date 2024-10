Tennistavolo: inizio di stagione scoppiettante per il mantese Giacomo Izzo

Con l’inizio del nuovo anno agonistico Giacomo Izzo, pongista mantese, militante nel Milano Sport, ritorna in serie A2 in Italia; militerà inoltre nel campionato francese e spagnolo, opportunità proposte dai Clubs transalpino ed iberico, che confermano la sua visibilità a livello internazionale.

Prosegue la sua esperienza nel circuito giovanile mondiale WTT, con la partecipazione al Torneo a Dammam, in Arabia Saudita, dove arriva ai quarti di finale in U17 e nei sedicesimi in U19.

Si esibisce, inoltre, negli Emirati Arabi al Torneo di Dubai dove, in singolo U17 e U19 esce con onore agli ottavi di finale e conquista il podio in doppio misto U19 con la coreana del sud Lee Haelin.

Ad ulteriore consolidamento della sua esperienza internazionale Giacomo, convocato dalla Nazionale Italiana, parteciperà al Torneo Internazionale WTT Feeder di Cagliari, dove si confronterà con atleti senior di livello mondiale.