Oggi pomeriggio a Vicoforte i funerali del cacciatore assalito ed ucciso da un cinghiale

Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, a Vicoforte i funerali di Giuseppe Cappellino, 74 anni, il cacciatore rimasto ucciso nella mattinata di domenica scorsa mentre era in compagnia di amici per una battuta di caccia al cinghiale. L'uomo era stato assalito in modo letale da un ungulato e, nonostante i soccorsi, non ce l'aveva fatta.

La salma di Giuseppe Cappellino, proveniente dalle camere mortuarie dell'ospedale di Mondovì, giungerà presso l'abitazione di Via San Quintino 55 alle 15 e dopo una breve sosta per una preghiera, alle ore 15.15 nella chiesa di San Quintino si svolgeranno i funerali.

Cappellino lascia il figlio Davide, che nei giorni scorsi ha voluto ricordare il papà in modo commovente ed affettuoso, insieme con la moglie Eva ed il figlio Eri, oltre a al fratello Giovanni con la moglie Solange ed i figli, la cognata Ada con i figli e tanti altri parenti.