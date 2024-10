Ultimi sette giorni positivi per TREMP, mentre DUM raccoglie più di 200.000 dollari in presale

Nel mercato delle criptovalute, i token PoltiFi sono delle meme coin basate sulla satira politica. In generale, la maggior parte dei token PolitiFi prendono in giro i politici statunitensi come l’attuale presidente Joe Biden e i due candidati alle elezioni, Donald Trump e Kamala Harris.

Nello specifico, il token TREMP è una delle varie meme coin PolitiFi basate sul tycoon ed ex-presidente degli Stati Uniti.

Come si può vedere dal sito web ufficiale del progetto, TREMP non ha alcuna utilità reale, pertanto si tratta di un token speculativo. Creato su Solana, TREMP vanta una community diversi appassionati di meme coin e di politica che ne sostengono il valore sul mercato.

La meme coin è stata lanciata sul mercato con l’intento di fare concorrenza a un altro token PolitiFi chiamato Jeo Boden, basato su Joe Biden.

TREMP adotta una strategia di marketing virale, utilizzando meme a tema politico per garantire visibilità e coinvolgimento continuo degli utenti.

Questo approccio ha permesso al progetto di mantenere una solida presenza comunitaria e un'attiva partecipazione sulle principali piattaforme social, come Twitter e Telegram.

Grazie alla sua natura decentralizzata, il token promuove l'inclusione della comunità, trasformandosi da semplice meme coin a un mezzo per incentivare la partecipazione e l'interazione degli utenti.

Il valore attuale di TREMP

Al momento, TREMP ha un valore di 0,315 dollari, raggiunto con una crescita del 10,36% registrata negli ultimi 7 giorni. L’aumento si può attribuire all’attuale interesse per le presidenziali negli Stati Uniti che si riflettono anche sul mercato delle criptovalute.

La performance annuale di TREMP è stata positiva: la meme coin ha avuto una crescita complessiva del 155%, arrivando a un market cap di 31 milioni di dollari.

Infatti, secondo gli analisti, una vittoria di Donald Trump potrebbe rivelarsi positiva per il settore degli asset digitali, dato che il candidato Repubblicano ha sempre sostenuto il Bitcoin e le criptovalute.

Con una vittoria di Donald Trump alle elezioni, TREMP potrebbe godere di un ulteriore aumento di valore, diventando così uno dei token PolitiFi più importanti sul mercato.

Chiaramente, trattandosi di una meme coin altamente volatile, i trader devono sempre considerare TREMP come un investimento rischioso.

Come alternativa, sempre nel segmento PolitiFi, molti trader stanno puntando sulla presale di Freedum Fighters, in quanto il progetto permette di ottenere ricompense passive tramite lo staking.

FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è un nuovo token PolitiFi che sfrutta la meme coin DUM per ironizzare sulla campagna presidenziale statunitense. Il successo della presale si basa sia sullo staking, sia sull’interesse dei trader per le attuali elezioni.

I protagonisti di questa caricatura sono i due candidati: Donald Trump, reinventato come Magatron, una parodia del supercriminale Dr. Octopus, e Kamala Harris, raffigurata come Kamacop 9000, una sua versione cibernetica ispirata a Robocop.

Nonostante sia una meme coin, il token DUM offre agli utenti la possibilità di partecipare a una “simulazione politica” tramite lo staking.

I titolari del DUM possono fare staking per votare a favore di Magatron o di Kamacop 9000, per prendere parte a delle finte elezioni e avere accesso alle discussioni all’interno della community di Freedum Fighters.

Lo staking permette di guadagnare ricompense passive in base ai due politici eletti che presenteranno un APY diverso.

Durante la presale, il progetto ha raccolto più di 225.000 dollari, con il token DUM venduto a 0,00005 dollari.

Una delle caratteristiche più apprezzate del progetto è la sua natura multi-chain. Infatti, il DUM si può comprare acquistato utilizzando ETH, BNB, BASE, Solana e Tether, oltre che con carta di credito.