Il Progetto “Insieme per un’idea” in Camera di commercio ha esplorato il mondo della finanza agevolata e innovativa

Nel salone del Palazzo “Tetto Sottile” della Camera di commercio di Cuneo si è svolto ieri un incontro formativo rivolto ai giovani aspiranti imprenditori desiderosi di trasformare i loro sogni professionali in realtà. Nell’ambito del progetto “Insieme per un’idea”, l’Ente camerale cuneese ha organizzato un incontro formativo rivolto ai giovani aspiranti imprenditori desiderosi di trasformare le proprie idee in realtà.

L’evento, intitolato “Strumenti di finanza agevolata e innovativa a supporto nell’avvio di nuove imprese” si inserisce nel progetto “Insieme per un’idea” promosso dal Comune di Cuneo in collaborazione con la Fondazione WellFARE Impact – Ente del Terzo Settore, l’Unione Montana Valle Stura, la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Plin Impresa Sociale, con il finanziamento di ANCI nell’ambito dell’avviso pubblico Giovani e Impresa, sostenuto dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale.



L’appuntamento, seguito dai partecipanti sia in presenza che on line, ha rappresentato una preziosa occasione per esplorare il panorama della finanza agevolata e innovativa, con un approfondimento dedicato ai principali strumenti disponibili per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese.

Domenico Scrocco, advisor di AD Consult, e Patrizia Gasparini, CEO di Turbo Crowd, professionisti di Innexta, la società del sistema camerale specializzata nella finanza e nel credito per le PMI, hanno approfondito i concetti chiave della finanza agevolata andando ad esplorare l’ambito dei bandi riferiti alle misure maggiormente innovative per supportare i giovani imprenditori.

Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata a forme di finanza alternativa come il crowdfunding, il venture capital e il modello del business angel, strumenti sempre più cruciali per fornire a giovani ambiziosi i fondi necessari ad avviare i propri progetti.

A seguire le interviste ai giovani realizzate da Daniela Bianco con Pietro Cattaneo