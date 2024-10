Bra, la Caritas cittadina ha festeggiato un importante anniversario di solidarietà

Un pensiero così denso di significato trova perfetto riscontro negli ideali e nelle attività della Caritas cittadina che opera attraverso la mensa solidale e l’Emporio della Solidarietà, una realtà concreta di sussistenza, radicata nella città di Bra e volta ad arginare le difficoltà economiche delle famiglie in tempo di crisi e le forme più gravi di indigenza delle persone meno fortunate.

Grazie ad una cuoca eccezionale e tanti volontari, vengono offerti pasti quotidiani a persone sole e fragili; si effettua il recupero di eccedenze da negozi e supermercati; i beni alimentari durevoli del Banco alimentare consentono all’emporio solidale di offrire una spesa a basso costo.

In quest’ultimo caso, si tratta di una sorta di supermercato, sito nei locali della parrocchia di San Giovanni Battista (via Vittorio Emanuele II, 107), dove chi ne ha fatto richiesta può reperire generi alimentari di prima necessità. E poi c’è il centro di ascolto che raccoglie i bisogni della gente e li espone agli organi deputati in un lavoro di rete con i servizi sociali e il Comune.