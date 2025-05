A Cuneo ritorna il Salone del Volontariato: un punto di incontro tra giovani e volontari

Giovedì 5 giugno Cuneo si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza sociale: il Salone del Volontariato. In programma in piazza Foro Boario, la mattinata si propone di creare un ponte tra il mondo giovanile e le realtà del volontariato cittadino, con l'obiettivo primario di ispirare le nuove generazioni ai valori e alle cause che le associazioni perseguono quotidianamente.

Organizzato da Società Solidale ETS in stretta collaborazione con il Comune di Cuneo, il Salone sarà un'occasione unica per scoprire la ricchezza del tessuto associativo locale e l'impegno dei giovani.

L'evento vedrà la partecipazione di 35 stand di ETS del territorio, che presenteranno le loro attività e i loro progetti, offrendo spunti e opportunità di coinvolgimento. Saranno presenti sei istituti scolastici della città, protagonisti di una mattinata ricca di iniziative e momenti di interazione.

Il programma della mattinata prevede diverse attività che metteranno in luce il protagonismo giovanile e la profondità dei temi trattati: