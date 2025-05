“Communal Summer: mai soli!”, martedì apertura speciale per scoprire tutti i servizi

Martedì 3 giugno il centro servizi di Communal Living di via XX Settembre 47/A resterà aperto dalle 10 alle 20 per raccontare i propri servizi e accogliere domande, curiosità e richiesta dai cuneesi.

Communal Living è un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Cuneo, Open House ed Eclectica+, selezionato e sostenuto dal Fondo per l’Innovazione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che connette domanda e offerta dei servizi di supporto all’abitare con l’obiettivo di favorire la qualità della vita domestica, l’indipendenza, e punta a rendere conciliabili lavoro, attività di cura e tempo libero.

Uno degli obiettivi del Centro Servizi è quello di sostenere le persone nelle attività di tutti i giorni: dalla gestione della casa alla cura della persona di tutti i membri della famiglia. Che cosa vuol dire in pratica? Il servizio aiuta a non lasciare nessuno da solo e fornisce supporto nell’assistenza ad anziani e persone fragili, servizi di pulizie a domicilio e piccole manutenzioni domestiche, ma anche infermieri e pasti a domicilio, aiuto nei trasporti e nell’accompagnamento a visite mediche. Il servizio si può costruire su misura, a seconda delle esigenze di ognuno, ed è modulabile a seconda dei bisogni, non dev’essere necessariamente continuativo, ma può essere attivato anche soltanto temporaneamente, per il tempo di un weekend, o per la durata di una vacanza, per non lasciare da solo anche chi si occupa delle persone fragili o anziane per il resto dell’anno.

L’apertura prolungata di martedì 3 giugno è pensata proprio per permettere di passare a tutti i cittadini che siano interessati ai servizi che offre il Centro, o anche solo vogliano fare due parole con gli operatori, in modo da avere più tempo a disposizione.

Il progetto è sostenuto anche da CRC Innova in qualità di soggetto finanziatore, in attesa che il Ministero comunichi quali progetti saranno ammessi alla terza fase.

Per ulteriori informazioni sul progetto Communal Living è possibile consultare il sito del progetto, (www.communalliving.it) o scrivere a info@communalliving.it.