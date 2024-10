Ad Alba nasce la biblioteca di libero scambio nel giardino Varda

Cosa c’è di più bello di sfogliare un libro all’aria aperta? Nel quartiere Moretta ad Alba, sarà ancora più semplice grazie alla nuova biblioteca di libero scambio che verrà inaugurata la prossima settimana nel gazebo del giardino Varda.

Un progetto che unisce cultura, condivisione e lo spirito di comunità, dove i libri diventano protagonisti di uno spazio pubblico dedicato al piacere della lettura. I cittadini, grandi e piccoli, potranno prendere, consultare o portare a casa i volumi e riportarli una volta letti. Ma non solo: chiunque vorrà potrà contribuire ad arricchire la biblioteca, lasciando nuovi libri per gli altri.

La biblioteca di libero scambio nel giardino Varda nasce dalla volontà di promuovere la cultura e valorizzare gli spazi comuni nel quartiere Moretta. Un mobiletto con libri per bambini e adulti sarà presto installato sotto il gazebo del giardino, a disposizione di tutti coloro che vorranno immergersi nella lettura, durante una passeggiata o un momento di relax. L'idea alla base dell'iniziativa è semplice ma efficace: ogni cittadino potrà prendere in prestito un libro e riportarlo, o aggiungere nuovi testi per ampliare l’offerta disponibile.

"Questo progetto è un bellissimo esempio di come la comunità possa unirsi per creare valore condiviso", afferma Mariagrazia Perrone, presidente del comitato di quartiere Moretta-corso Langhe. "Speriamo che la biblioteca diventi un luogo vivo, dove le persone possano scambiare non solo libri, ma anche idee, esperienze e momenti di aggregazione. È una piccola iniziativa, ma con un grande potenziale per rafforzare il senso di appartenenza al nostro quartiere. Abbiamo utilizzato un armadio di recupero per dare un messaggio sull'importanza del riciclo, un gesto contro lo spreco".

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto del Comune di Alba, con il sostegno degli assessori Davide Tibaldi e Donatella Croce, e alla collaborazione attiva dei comitati di quartiere Moretta-corso Langhe e Moretta Due.