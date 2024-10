L’Ospedale di Verduno ospita il 3° Congresso Regionale Ason Piemonte

Sabato 26 ottobre 2024, presso l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, si terrà il 3° Congresso Regionale ASON Piemonte, dal titolo “Certezze e dubbi nella gestione ambulatoriale dell’Osteoporosi”. Questo evento rappresenta un’importante occasione per discutere le più recenti evoluzioni in tema di prevenzione, diagnosi e cura di questa invalidante patologia.

Il congresso, presentato dal dottor Giancarlo Rando, Direttore della SC Recupero e Riabilitazione dell’Ospedale di Verduno, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di rilievo della comunità medica italiana, tra cui professionisti dell’ASL CN2, sia ospedalieri che territoriali.

"L’osteoporosi è una patologia trasversale, che coinvolge diversi specialisti e pone sfide in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento", ha spiegato il dottor Rando. "In questo incontro affronteremo tali aspetti, sottolineando il ruolo cruciale del Medico di Medicina Generale, che ha un'importanza centrale nell’orientare i pazienti verso i giusti percorsi diagnostici e terapeutici."

Il congresso metterà in luce il concetto di integrazione tra territorio e ospedale, con un focus sulla governance dei pazienti osteoporotici, che inizia proprio dal Medico di Medicina Generale. "È essenziale che i medici di base indirizzino correttamente i pazienti verso screening e trattamenti adeguati, garantendo una gestione ottimale e continuativa della patologia", ha aggiunto Rando.

L’evento, destinato a medici, odontoiatri, fisioterapisti, dietisti, infermieri e tecnici di radiologia, sarà residenziale, con una struttura che prevede presentazioni frontali, tavole rotonde e momenti di discussione sui principali aspetti clinici e scientifici della malattia.

Attraverso eventi come questo, l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” si conferma un punto di riferimento sia per la cura sia per la formazione nel settore sanitario.