Bra, autocarro urta ponteggio: traffico interdetto in piazza Caduti per la Libertà

Traffico interdetto in piazza Caduti per la Libertà dove pochi minuti fa un autocarro che doveva effettuare una consegna nel centro storico ha urtato il ponteggio montato per i lavori di ristrutturazione a Palazzo Garrone - già sede degli uffici giudiziari.

Sul posto e immediatamente intervenuta la pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale per compiere i rilievi del caso e regolamentare la viabilità.

La zona rimarrà interdetta al traffico per tutto il pomeriggio fino allo smontaggio del ponteggio e alla rimozione dell’autocarro. Fortunatamente non si registrano feriti.