Flockerz è la presale del momento: supera il milione di dollari in finanziamenti

Il progetto emergente Flockerz sta rapidamente conquistando l’attenzione degli investitori, come dimostrato dal raggiungimento della somma di un milione di dollari in finanziamenti. Un traguardo, questo, che proietta Flockerz verso nuovi orizzonti, solidificando la sua posizione nel panorama delle prevendite più interessanti.

L’iniziativa del team di sviluppo è senz’altro differente, poiché invece di puntare sulle solite meccaniche di successo, come i Play-to-Earn, che “gamificano” l’esperienza, decide di spostare l’attenzione sulla governance del progetto.

Come molti investitori sapranno, infatti, solitamente le criptovalute sono gestite dietro le quinte, ma nel caso di Flockerz tutto ciò viene spostato nelle mani degli investitori. Saranno questi ultimi a decidere del fato della meme coin, votando su decisioni chiave. Il sistema, ribattezzato Vote-to-Earn, permetterà anche di guadagnare token aggiuntivi per premiare questa partecipazione attiva. Un progetto che, al netto delle premesse, ha già conquistato migliaia di follower.

https://twitter.com/FlockerzToken/status/1849159901849014500?ref_src=twsrc%5Etfw

Flockerz, però, si distingue anche per la sua narrativa, che racconta la storia del Re Birb e del suo stormo attraverso uno stile preso in prestito dai fumetti. Questa narrazione simboleggia il passaggio da una leadership centralizzata, rappresentata da un re che perde il controllo della comunità, a una gestione decentralizzata, in cui il potere viene restituito allo stormo. Il Re Birb rinuncia al trono, cedendo il potere alla comunità, che attraverso il Vote-to-Earn guida il destino del progetto.

Questa metafora sottolinea il messaggio chiave di Flockerz: la decentralizzazione è il futuro, e il successo è raggiunto quando la comunità lavora insieme per prendere decisioni collettive. Il modello di governance proposto da Flockerz vuole quindi dimostrare come un sistema partecipativo possa portare benefici tangibili agli investitori.

Come partecipare alla presale di Flockerz

Il token FLOCK è la chiave di volta dell’intero sistema, i possessori saranno in grado di votare quando richiesto dal team di sviluppo e guadagnare così token aggiuntivi. Quindi, chi è interessato al progetto può iniziare ad accumulare già da ora questa nuova meme coin. La prevendita offre un prezzo d’entrata molto favorevole, fissato per il momento a 0,0058394$. Non bisogna adagiarsi sugli allori, però, poiché questo non resterà tale a lungo e continuerà ad aumentare nel corso della prevendita, fino a culminare al momento della quotazione sugli exchange. I primi investitori sono quelli che, naturalmente, avendo fiducia nel progetto fin dall’inizio, possono concretizzare i migliori guadagni, ma non solo.

Infatti il team di sviluppo propone anche un protocollo di staking, permettendo di bloccare immediatamente i token acquistati e guadagnare ritorni passivi sul lungo periodo. Lo staking ha una percentuale del 1600%, anche in questo caso dinamica e che diminuirà con l’aumento dei token bloccati. Gli investitori che intravedono il potenziale di Flockerz possono quindi unirsi allo stormo anche con questa attività.

Ricordiamo che i wallet compatibili con il progetto sono Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. Sui quali è necessario possedere ETH o USDT per poter acquistare FLOCK.

Flockerz introduce un modello di governance innovativo e una struttura economica solida che potrebbe posizionarlo tra i progetti più interessanti del panorama meme coin. Con la sua visione a lungo termine, il sistema di governance partecipativa e un potenziale di crescita significativo, FLOCK offre agli investitori un’opportunità unica in un mercato sempre più competitivo. Per seguire tutti gli aggiornamenti in merito al progetto è opportuno seguire anche i canali ufficiali: la pagina social X e anche il canale Telegram, dove lo “stormo” si riunisce.

Vai alla presale di Flockerz