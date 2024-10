Trattamenti della medicina estetica: i più richiesti del 2024

I dati parlano chiaro: le persone tengono molto al proprio aspetto e lo fanno andando in palestra, vestendosi con cura e perché no sottoponendosi a trattamenti estetici. Basti pensare che nel 2023 sono in Italia si sono contate oltre 750.000 procedure di cui 495.000 non chirurgiche.

Perché le persone si affidano alla medicina estetica? Sanno di poter risolvere alcuni piccoli difetti (o grandi) che impattano sulla socialità e la sicurezza in se stessi. I metodi più recenti poi danno modo di ottenere risultati rapidi ma non permanenti, senza subire troppo dolore o impattare eccessivamente sulla quotidianità. Ma quali sono i trattamenti di medicina estetica più richiesti? Scopriamolo insieme.

Filler

Per labbra, viso e naso: è forse il trattamento di medicina estetica più richiesto. Dà modo di rimodellare, riempire e lavorare sulle forme senza creare un impatto permanente. Le iniezioni, solitamente a base di acido ialuronico, tendono a riassorbirsi piuttosto velocemente. Nel caso del viso si lavora su rughe, volumi degli zigomi e altre piccole sproporzioni; nel naso nella modalità rinofiller si può intervenire su gobbe, forme e piccoli disequilibri mentre nelle labbra viene preferito per dare più volume.

Peeling

Il peeling chimico viene scelto da chi desidera una pelle più luminosa, uniforme e priva di imperfezioni; consiste nell’applicazione di una soluzione chimica sulla pelle che rimuove gli strati superficiali danneggiati, stimolando il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene. Esistono diverse tipologie che variano per intensità e profondità di azione e sono la soluzione top per trattare l’iperpigmentazione, le macchie solari e i pori dilatati.

Lifting non chirurgici

Chi non ha mai sognato, almeno una volta, di ringiovanire? Il lifting è l’intervento chirurgico preposto ma se si potesse ottenere un effetto simile senza bisturi? Proprio per questo motivo viene proposto il lifting non chirurgico che sfrutta la radiofrequenza per ridurre le rughe, stimolare la produzione di collagene e rassodare in profondità.

Needling

Forse questo nome suonerà nuovo a molti ma è un trend: il needling (o micro-needling) utilizza un dispositivo con micro-aghi che non fanno male ma vanno a lavorare sulla pelle creando piccoli traumi pensati per stimolare il naturale processo di guarigione, facendo in modo che il corpo produca collagene ed elastina. Chi cerca una texture migliorata, ridurre cicatrici da acne, lavorare sulle macchie o sui primi segni del tempo può valutarlo con uno specialista di fiducia.

Lipofilling per il corpo

Non solo viso ovviamente, tra i trattamenti di medicina estetica più venduti c’è il lipofilling ovvero una tecnica che utilizza il grasso corporeo per volumizzare in modo strategico altre aree. Il risultato è naturale, riduce il rischio di reazioni e dà modo di aspirare depositi su addome, fianchi e cosce per poi lavorare su seno o glutei, per fare un esempio.

Il numero sempre più alto di pazienti dà modo di scoprire dettagliatamente quali sono i trend e fa notare come le persone scelgono di prendersi sempre di più cura del proprio aspetto. Dai filler ai lifting non chirurgici, fino al lipofilling, queste sono le procedure che hanno dominato il 2024, e per il 2025 ci saranno delle novità? Dovremo attendere per scoprirlo.