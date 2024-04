Costigliole Saluzzo: così avanza il cantiere per la realizzazione del nuovo polo scolastico

Così avanza il cantiere per la realizzazione del nuovo polo scolastico

A Costigliole Saluzzo procedono i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico che includerà la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (medie).

La fine dei lavori è prevista con ogni probabilità per l'estate, e stando al cronoprogramma dei lavori il nuovo anno scolastico 2024/25 potrebbe già iniziare a settembre nel nuovo edificio.

Invece la costruzione della palestra, prevista vicino alla nuova struttura delle scuole, si avvierà solo in estate e fino alla sua ultimazione gli studenti di primarie e medie usufruiranno della bocciofila.

“Il polo scolastico – spiega il sindaco Fabrizio Nasi - si inserisce bene nell'area di Costigliole che ospita già la scuola dell'infanzia, la mensa, il salone polivalente e gli impianti sportivi creando un vero e proprio centro educativo completo e moderno.

È un edificio energeticamente all’avanguardia secondo le attuali normative con l’impianto di ventilazione meccanica controllata con il ricambio d’aria, che garantisce il benessere ambientale a tutti i fruitori della scuola.

Siamo soddisfatti di come stanno andando avanti i lavori. L’impresa sta procedendo celermente per l’obiettivo prefissato di consegnare il fabbricato entro settembre, per l’inizio del nuovo anno scolastico”.

Ulteriori lavori riguarderanno tutta l'area esterna.

“L'accesso principale al polo scolastico – afferma il vicesindaco Nicola Carrino - sarà previsto dal viale di via Busca. L'edificio è costruito con le più moderne tecniche di risparmio energetico e antisismiche.

I vari allestimenti e organizzazioni degli spazi sono stati condivisi e pensati sia con il precedente dirigente scolastico, Franco Bruna e attualmente con il nuovo, Davide Martini.

Nell’edificio ci saranno aule per laboratori, spazi verdi esterni, il tutto a disposizione naturalmente delle scuole”.

Il nuovo plesso scolastico è stato visitato in questi giorni dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Costigliole-Venasca Davide Martini, assieme a una rappresentanza di insegnanti e del personale scolastico.

Erano presenti per il Comune il sindaco Fabrizio Nasi assieme al vice Nicola Carrino, e l’assessore Massimo Colombero con i tecnici comunali e dell’impresa costruttrice.