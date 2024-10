Brondello: al via la XIX sagra "Ritornano i Mundajé"

A Seguire, si terrà la la prima edizione del Premio "Mundaj d'Or", che vedrà assegnare il riconoscimento per meriti nello sport e nel sociale all'atleta paralimpica, Carola Semperboni. Torinese, classe 2003, amazzone di Paradressage grado I, ha già partecipato alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024, classificandosi quarta. E Serafino Timeo, presidente dell'Ente Nazionale Sordi del Piemonte che riceverà il premio per il suo grande impegno nel fornire opzioni digitali che permettono ai sordi di avere accesso a vari servizi. Sul palco la giornalista Chiara Carlini che modera l’incontro.

A seguire, caldarroste, “Pizza Party” e musica con la band "I 7S8" e il dj set di DJ CAPI. Sabato Brondello festa in maschera stile Halloween, "MoonDie", musica dal vivo con "Classi Music Academy", "SL Duo" e dj set con Giulia Frencia DJ. Mentre domenica sarà sarà la volta del tradizionale mercato artigianale dalle ore 10.30, con prodotti enogastronomici tipici e vetrina per le produzioni ortofrutticole di eccellenza della Valle Bronda per le suggestive vie del borgo animate da musica, folklore occitano, animazione e giochi per bambini. Polenta, caldarroste e vin brulé, musica occitana e sei corali aderenti: il Coro Piccola Valle, J'Amis del Cher, J'Amis d'la Piola, J'Amis d'la canson, gli Allegri Sognatori, per chiudere la sagra di Brondello.