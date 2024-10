Volley Femminile: questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”; Ospiti Federica Squarcini, Linda Mangani e Arianna Lancini

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Per il terzo appuntamento stagionale, il conduttore Matteo La Viola avrà come ospite in studio la capitana della Bam Mondovì Arianna Lancini.

Due i collegamenti in programma: Time Out andrà in casa Igor Gorgonzola Novara per una piacevole chiacchierata con la centrale Federica Squarcini; Dal fortino della Picco Lecco, invece, ci sarà la schiacciatrice Linda Mangani. In questa puntata si ascolteranno anche le sensazioni dei tifosi del Cuneo e del Mondovì, con le interviste a Fabio Bruno dei Crazy Cats Biancorossi e a Elena Di Martino degli Ultras Puma.

E poi ancora le interviste con Valentina Colombo (Honda Olivero Cuneo), Carlotta Cambi (Wash. Pinerolo), Bianca Orlandi (Futura B.A.), Alessandro Beltrami (Futura B.A.), Claudio Basso e Giulia Deambrogio (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulle home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook.