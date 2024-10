Saluzzo accoglie con entusiasmo la cultura e i colori del Medioevo

Da subito un tuffo nei colori del Medioevo, tema della quarta edizione a Saluzzo della Festa del libro medioevale e antico, inaugurata ieri, nel refettorio del Convento di San Giovanni, davanti ad un pubblico folto, interessato, divertito.

Andrea Angelucci archeologo, guida turistica e conduttore tv del programma “Art Rider” su Rai5 , ha accompagnato in un tour affascinante lungo lo stivale, alla scoperta di tesori inediti, apparati pittorici e simboli che rischiararono l'età medioevale, come il duo social "la Setta dei Poeti Estinti" con il reading “Dolce color d’Orïental zaffiro. Cromie e poesia nel Medioevo” ha evidenziato l'importanza dei colori nell'età di mezzo, e quanto i poeti stessi si affidassero ai colori per raccontare.

Sipario alzato dunque, dopo il parterre prestigioso degli interventi, sulla quarta edizione della rassegna 2024 che vede il debutto della curatela di Beatrice Del Bo. Una manifestazione in crescita: non solo nel programma che si espande in una carrellata di appuntamenti, incontri letterari, presentazioni di romanzi e saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, giochi e il mercato medievale (domenica sotto l'ala di ferro), ma fin dal debutto e predebutto, nel coinvolgimento e nella tangibile accoglienza della cultura che la rassegna porta in città, quest’anno con grandi ospiti e studiosi internazionali.

La manifestazione che si chiude domani domenica 27 ottobre, proponendo la maggior parte di eventi, ad ingresso gratuito, al Quartiere (ex caserma Mussuo), dove è presente anche la parte fierista con editori e delle librerie antiquarie provenienti da tutta Italia, è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dal Comune, in collaborazione con il Salone del Libro di Torino, che ne cura il programma e la Fondazione Bertoni.

Tra le personalità ospiti alla Festa: Licia Troisi, la più nota scrittrice di serie fantasy, con una lectio sull'eredità dell'immaginario medievale nei prodotti culturali contemporanei, dal fantasy ai giochi di ruolo; il compositore Nicola Campogrande, già direttore di MiTo, sulle suggestioni dell’Età di mezzo nella storia della musica, da Schumann a Verdi, da Wagner ad Arvo Pärt; da Londra il noto medievista Anthony Bale, docente all’Università di Cambridge, voce di programmi culturali sulla BBC; dalla Francia Jean-Claude Maire Vigueur, con un excursus tra i colori delle città italiane medievali; lo youtuber e drammaturgo Roberto Mercadini ( al Magad Olivero sabato) con il nuovo spettacolo su Leonardo e Michelangelo; Virtus Maria Zallot con un incontro dedicato al linguaggio degli abbracci nel Medioevo; Marco Bardini e una lezione sul cinema medievaloide, tra il filone trash e quello più serio di Pasolini e Zeffirelli; Maria Nadia Covini su Ludovico Maria Sforza, detto Il Moro, e la sua scalata al potere; il medievista spagnolo Igor Santos Salazar sulle trasformazioni del Foro Romano dal Medioevo a oggi; Gabriella Piccinni sui colori nelle campagne e nelle città, a partire dal Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti; Alessio Innocenti con un viaggio attraverso luoghi, opere d’arte e immagini di rappresentazioni del Medioevo; Marco Piccat sull’amore tra Christine de Pizan e Tommaso di Saluzzo nella Parigi del Quattrocento; Riccardo Rao con un incontro sul mito del lupo europeo, tra paure, superstizione e realtà, a partire dal Medioevo; Amedeo Feniello con un thriller ambientato nella Londra ai tempi dell’Età di mezzo. E poi ancora: il Marchesato Opera Festival con un concerto dell’orchestra de Gli Invaghiti; le sfilate a colori, nel centro città, di diversi gruppi di sbandieratori; la proiezione del film cult Non ci resta che piangere a trent’anni dalla morte di Massimo Troisi; i tableaux vivants Marcand’è ispirati ai mercati del Medioevo; i giochi di ruolo su Dungeons&Dragons; le mostre tematiche dedicate ai colori nel Medioevo; degustazioni e aperitivi in tanti locali della città; la caccia al tesoro digitale, realizzata da CircolArte, in giro per il centro storico di Saluzzo, con quiz e domande sul tema dei colori; l’allestimento sotto gli spazi dell’Ala di Ferro in centro città, dedicato alle false credenze sul Medioevo, per sfatare errati luoghi comuni e credenze su quell’epoca.

Info:https://www.salonelibro.it/salone-365-i-festival-tutto-l-anno/festa-del-libro-medievale.html

E, come chiusura speciale, lunedì 28 ottobre, Chiara Valerio terrà una lezione su Marco Polo e Il Milione, a 700 anni dalla sua morte, al Teatro Magda Olivero alle ore 21. Ingresso libero con prenotazione consigliata al link:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-chiara-valerio-tutto-cio-che-ce-scritto-e-vero-1041222694107