Scontro tra due auto a Mondovì, 4 feriti lievi

Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nel pomeriggio di oggi nel centro di Mondovì Breo: due autovetture, per cause ancora in via di accretamento, sono entrate in collisione nella zona del ponte della Madonnina.

Quattro i feriti, lievi, tutti occupanti della prima vettura coinvolta, mentre il conducente della seconda auto è rimasto illeso. Sul posto, dopo la chiamata di soccorso arrivata alle 14.50, sono intervenuti i Vigili del fuoco, Polizia Locale e i sanitari del 118.