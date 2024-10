Assemblea FAI Cuneo: sfide e soluzioni per l'Autotrasporto

Sabato 19 ottobre 2024 presso "La Porta Delle Langhe - Business Hotel" di Cherasco, si è tenuta l'assemblea pubblica della FAI Cuneo dal titolo "Sfide e soluzioni per l'autotrasporto: l'impegno di FAI". L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del settore e delle istituzioni, offrendo un'occasione preziosa per discutere le problematiche e le opportunità legate al mondo dell'autotrasporto.

L'assemblea è stata aperta da Norma Re, Presidente di FAI Cuneo, che ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha introdotto i relatori. Tra questi, Marco Gabusi, Assessore Regionale ai Trasporti e Infrastrutture, e Luca Robaldo, Presidente della Provincia, hanno condiviso le loro riflessioni sulle infrastrutture e le politiche di trasporto a livello regionale e provinciale. Giorgio Maria Bergesio, Senatore della Lega, ha poi portato il suo contributo istituzionale, sottolineando l'importanza del settore dell'autotrasporto per l'economia nazionale.

Durante l’evento è stata presentata e accolta con un caloroso applauso Franca Bosio, Segretario di FAI Cuneo e Direttore di Tuttoservizi, che ha dato la propria disponibilità per iniziare un lavoro sinergico insieme a tutte le aziende associate. Di particolare interesse sono stati gli approfondimenti di Carlotta Caponi, Segretario Generale di FAI, che ha discusso la "Class Action" contro il cartello dei costruttori di autocarri e le attività sindacali in corso. Caponi ha spiegato come la FAI stia lavorando per tutelare i diritti degli autotrasportatori e per contrastare le pratiche anticoncorrenziali nel settore.

<figure class="image image_resized" style="width:67.56%;"> </figure>Corrado Caviglia, Consulente del lavoro FAI, ha fornito un aggiornamento sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), evidenziando le sfide e le opportunità che il nuovo contratto presenta per i lavoratori del settore. Alberto Abello, Process and Operations Manager di Lumesia, ha invece introdotto i nuovi servizi offerti dalla sua azienda, tra cui i sistemi di sicurezza con codice OTP. Abello ha sottolineato come queste innovazioni possano contribuire a ridurre le frodi nei pagamenti, una problematica che ha colpito l'80% delle aziende italiane nel corso del 2023.

<figure class="image"> </figure>Durante l’assemblea privata, è stato inoltre annunciato che Norma Re è stata riconfermata Presidente di FAI Cuneo per i prossimi quattro anni. Al suo fianco, sono stati nominati due nuovi Vice Presidenti Giuseppe Bernocco e Marco Migliore che contribuiranno a guidare l'associazione nelle sfide future. Questa rielezione rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto da Noma Re negli ultimi 2 anni e un segnale di continuità per l'associazione. Ricordiamo che il consiglio provinciale FAI è formato da: Argirò Simone, Bernocco Giuseppe, Boaglio Guido, Cussino Mario, Mattio Davide, Migliore Marco, Novaira Michelangelo e Popescu Cristian Marius.

L'evento si è concluso con un ringraziamento da parte della Presidente Norma Re “…vorrei iniziare esprimendo la mia sincera gratitudine a tutti i relatori e partecipanti dell'assemblea pubblica della FAI Cuneo. L'impegno e la dedizione dimostrati sono la chiara testimonianza del nostro comune obiettivo di migliorare il settore dell'autotrasporto. In particolare, desidero ringraziare le istituzioni e le aziende presenti, che con i loro contributi hanno reso possibile un dibattito costruttivo e ricco di spunti. Un grazie alle FAI di Sondrio, Venezia, Torino, Liguria e Brescia per essere state presenti alla nostra assemblea, al Segretario Carlotta Caponi per il suo continuo impegno a favore della nostra categoria e Corrado Caviglia e Alberto Abello”.

Le discussioni e gli interventi hanno messo in luce le principali sfide che il settore dell'autotrasporto deve affrontare, ma anche le soluzioni e le opportunità che possono essere colte grazie all'impegno congiunto di istituzioni, associazioni e aziende.