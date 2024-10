Papa “Di fronte a ferite che affliggono umanità Chiesa non resti seduta”

ROMA (ITALPRESS) - "Dinanzi alle domande delle donne e degli uomini di oggi, alle sfide del nostro tempo, alle urgenze dell'evangelizzazione e alle tante ferite che affliggono l'umanità, non possiamo restare seduti. Una Chiesa seduta, che quasi senza accorgersi si ritira dalla vita e confina se stessa ai margini della realtà, è una Chiesa che rischia di restare nella cecità e di accomodarsi nel proprio malessere". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa a conclusione del Sinodo. "Non abbiamo bisogno di una Chiesa seduta e rinunciataria, ma di una Chiesa che raccoglie il grido del mondo e, voglio dirlo, forse qaulcuno si scandalizza: una Chiesa che si sporca le mani per servire il Signore" ha aggiunto.(ITALPRESS).Foto: Agenzia Fotogramma