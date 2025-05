Bra: le celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana

Lunedì 2 giugno la Città di Bra celebrerà la Festa della Repubblica Italiana, nata 79 anni fa con il referendum a suffragio universale indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, che segnò anche l’ingresso delle donne nella vita politica italiana.

Come da tradizione, in piazza Caduti per la Libertà, a partire dalle 17, si terrà la cerimonia pubblica con gli inteventi ufficiali delle autorità.

Nell’ambito delle celebrazioni il Comune di Bra conferirà a tutti i sindaci della città, dal 1945, ad oggi una pergamena commemorativa, come da iniziativa proposta dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato Resistenza e Costituzione per l’80° Anniversario dalla Liberazione celebrato il 25 aprile scorso.

Durante la cerimonia, concerto e intermezzi musicali sul tema “Note in Festa per la Repubblica”