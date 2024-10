La fantastica performance di GOAT: +95% in 7 giorni mentre PEPU sfiora i $23 milioni

Il prezzo di Goatseus Maximus (GOAT) ha registrato un'impennata del 95% nell'ultima settimana, confermandosi come il principale performer tra le 100 criptovalute con la maggiore capitalizzazione, secondo CoinMarketCap.

Nonostante la recente flessione pari al 5% nelle ultime 24 ore, il token è attualmente scambiato a $0,6594, con un volume di trading che è diminuito del 28%, attestandosi a $318 milioni, come riportato da CoinMarketCap. Questo rally dimostra la crescente popolarità delle meme coin, che ha avvantaggiato anche nuove prevendite come quella di Pepe Unchained , che oggi sfiora i $23 milioni.

Goatseus Maximus sta perdendo il suo slancio rialzista?

Nelle ultime ore, il prezzo di Goatseus Maximus (GOAT) ha mostrato preoccupanti segnali relativi a una potenziale perdita del suo slancio rialzista. Dopo aver trovato supporto, i tori hanno spinto il prezzo attraverso un canale rialzista, portandolo a toccare valori notevoli. Tuttavia, attualmente GOAT sta testando il limite inferiore di questo canale, e un breakout al di sotto di questo livello potrebbe indicare un'inversione verso un momentum ribassista nel breve termine.

Il prezzo è ora leggermente al di sotto della media mobile semplice a 50 giorni (SMA), ma continua a mantenersi al di sopra della SMA a 200 giorni, un segnale che potrebbe ancora consentire un recupero. L'indice di forza relativa (RSI) è sceso a 38, avvicinandosi al livello di ipervenduto (30). Questo scenario potrebbe generare un’opportunità d’acquisto per gli investitori, nel caso in cui il mercato diventi favorevole.

Dall'analisi del grafico GOAT/USDT, emerge un trend leggermente ribassista con la possibilità di inversione. Se i ribassisti riusciranno a spingere ulteriormente il prezzo verso il basso, il livello di supporto successivo sarà pari a $0,5459, in corrispondenza della SMA a 200 giorni. Al contrario, se i tori entreranno nel mercato, il prezzo potrebbe risalire fino alla resistenza di $0,90.

Nel frattempo, gli investitori stanno concentrando la loro attenzione su Pepe Unchained (PEPU), un nuovo concorrente di GOAT, che ha già superato i $22,9 milioni nella sua prevendita. Gli esperti del settore prevedono che PEPU potrebbe fornire rendimenti da 100x, alimentando ulteriormente il dibattito su quale delle due criptovalute avrà il maggior successo nel breve termine. E mentre GOAT affronta la sua fase correttiva, l'interesse per PEPU sta crescendo, e gli investitori potrebbero decidere di diversificare il loro portafoglio in cerca di opportunità più vantaggiose.

Pepe Unchained punta al traguardo dei 23 milioni di dollari

Pepe Unchained sta rapidamente guadagnando terreno nel mercato delle criptovalute, avvicinandosi al traguardo di 23 milioni di dollari nella sua prevendita. Questa nuova ICO si propone di liberare il celebre PEPE dai limiti della tradizionale blockchain di Ethereum, presentando una propria blockchain Layer 2. Questa soluzione innovativa offre velocità di transazione superiori e costi significativamente ridotti rispetto all’attuale rete di Ethereum.

Con l’intenzione di creare un ecosistema dinamico, Pepe Unchained ha già lanciato un programma di grant per sviluppatori, cercando di attrarre talenti che possano contribuire all’ulteriore sviluppo della piattaforma. Gli investitori possono acquistare i token PEPU a un prezzo attuale di $0,01179, con la possibilità di far crescere il loro investimento grazie a un aumento del prezzo previsto a breve. Inoltre, il progetto offre un'opzione per lo staking che consente agli investitori di guadagnare un rendimento annuale del 101%.

Grazie a un explorer dedicato e a una piattaforma decentralizzata (DEX), Pepe Unchained aumenta la sua accessibilità e affidabilità, attirando l’attenzione non solo degli investitori, ma anche degli analisti di mercato come Samubit. Secondo alcune stime, il potenziale per il 2025 potrebbe superare il 5000%, rendendo PEPU una delle opportunità più interessanti nel panorama delle meme coin.

Gli esperti concordano nel ritenere che Pepe Unchained abbia tutte le caratteristiche per diventare un leader nel mercato delle meme coin, grazie alla sua proposta di valore unica, all’eccellente potenziale e alla capacità di generare entrate passive per gli investitori. Con l'approssimarsi della soglia dei 23 milioni di dollari, Pepe Unchained si sta rapidamente affermando come una delle prevendite più interessanti del 2024, attirando l’interesse di chiunque voglia entrare in questo affascinante ecosistema.

