Le cuneesi Perona e Tombini in partenza per gli Europei Kickboxing WAKO

Dal 2 al 10 novembre si svolgeranno ad Atene i Campionati Europei Assoluti di Kickboxing WAKO, l’unica federazione riconosciuta a livello mondiale ed Olimpico per la Kickboxing.

Due atlete cuneesi, anche quest’anno, difenderanno i colori azzurri nelle classi Seniores: si tratta di Nicole Perona ed Elena Tombini, fighters del Maestro Ivan Sciolla del Team Kickstar di Cuneo.

Perona si presenterà sui ring di Atene quale Campionessa del Mondo in carica (Portogallo 2023) e Argento Olimpico Europeo (Polonia 2023) e combatterà anche quest’anno per l’Italia nella cat. -52kg Full Contact.

Tombini, già bronzo mondiale (Portogallo 2023) ed europeo (Turchia 2022), in Grecia rappresenterà l’Italia nei -60kg Full Contact.

Elena, come ti senti a pochi giorni dalla partenza?

"Molto bene, sono carica e motivata, la preparazione è stata dura e intensa, ora l’adrenalina inizia a farsi sentire. Mi aspetto un’esperienza stimolante e piena di emozioni, Voglio dare il massimo sul ring!"

Nicole, cosa significa combattere ancora una volta con il Tricolore sul petto? Com’è andata questa preparazione? (Perona è tra le Fighters più titolate in Assoluto, in Nazionale dal 2009 e tra le punte di diamante dei nostri Azzurri, ndr)

"Non vedo l’ora di partire, combattere su quei ring internazionali è qualcosa di magico ogni volta. Vestire la Maglia Azzurra è sempre un grande Onore, un compito che cerco di rispettare con impegno e dedizione fin da sempre. Anno dopo anno chiaramente le Responsabilità aumentano per via del peso delle aspettative, ma sono serena perché anche in questa occasione ho affrontato la preparazione a 360º in modo meticoloso, lascerò testa e cuore sul ring anche questa volta, promesso!"

Volete aggiungere qualcosa?

"Ci teniamo a ringraziare il nostro Coach in primis perché senza di lui non saremmo qui a parlarne, nonché tutti i nostri compagni di allenamento kickstar team, a cui auguriamo un giorno di poter vivere queste forti emozioni".

Ivan, come Coach, cosa ci puoi dire di Nicole ed Elena?

"Sono davvero molto orgoglioso di come le ragazze si sono preparate per questo Europeo. Elena è giovane, poco più di 20 anni, ha un grande potenziale e nell’ultimo anno è cresciuta davvero molto; sono sicuro che se ci crederà, ad Atene potrà brillare. Nicky è un Esempio per molti, sono tanti anni che cavalca i panorami internazionali e mantenere questo livello non è per niente facile; con lei abbiamo affrontato ogni tipo di sfida e devo dire che si merita ogni conquista che ha ottenuto, il suo modo di combattere è cristallino e versatile, riesce a fare emozionare chiunque la guardi. Sono certo che anche per Lei questo Europeo potrà essere un successo."