Il ripristino della balaustra di largo Garibaldi a Cuneo “appeso” al parere della Soprintendenza

La balaustra di largo Garibaldi a Cuneo – distrutta a seguito di un incidente occorso due anni fa e attualmente sostituita da una serie di griglie da cantiere di contenimento - non potrà essere riparata senza prima aver ottenuto il parere positivo della Soprintendenza. A darne notizia in Consiglio comunale è stato il vicesindaco Luca Serale, in risposta a un’interpellanza del consigliere Franco Civallero (FI).