Talento, un nuovo bando per favorire una riflessione internazionale sul tema

Un bando per sostenere e promuovere un dialogo in ambito internazionale, per incoraggiare lo scambio di idee, diffondere conoscenza sui temi del talento e costruire un ponte culturale che connetta la comunità educante: la Fondazione CRC intensifica così la sua azione per accrescere il respiro internazionale del Rondò dei Talenti e la sua capacità generativa.

Il bando "Talenti senza confini" invita al Rondò dei Talenti insegnanti, educatori e professionisti, provenienti da tutta Europa e oltre, a prendere parte, dal 3 al 5 febbraio 2025, a una formazione internazionale sui temi del talento, della partecipazione degli studenti nel processo educativo, del benessere, sugli elementi che sostengono la scoperta e lo sviluppo del proprio potenziale unico. Al bando possono partecipare tutti gli istituti scolastici statali o paritari, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, e tutte le agenzie di formazione professionale con corsi di obbligo di istruzione che abbiano sede in provincia di Cuneo e che siano stati - o siano attualmente - coinvolti in progetti internazionali. Ogni soggetto può richiedere fino a quattro mobilità per sostenere il viaggio e l’accoglienza dei propri partner internazionali per formarsi e lavorare insieme a possibili progetti futuri. Ogni istituto può richiedere un massimo di 3.000 euro, il bando è disponibile sul sito www.rondodeitalenti.it ed è aperto fino a venerdì 22 novembre 2024.

“Il Rondò dei Talenti conferma il proprio ruolo di hub di riferimento sui temi dell’educazione e della formazione, capace di aprirsi anche a contaminazioni internazionali e di fare da ponte per conoscere e mettere a fattor comune esperienze e pratiche di partner europei, che possono arricchire ulteriormente il bagaglio e la conoscenza della comunità educante provinciale” commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC.