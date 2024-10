Percepiva il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti: assolta una donna

Era stata denunciata dalla Guardia di Finanza perché quando fece la domanda per richiedere il reddito di cittadinanza non aveva ancora raggiunto i dieci anni di residenza in Italia che, per legge, costituiscono un requisito per poterlo ottenere.

Rinviata a processo in tribunale a Cuneo con l’accusa di indebita percezione del sussidio l’imputata, di origine marocchine ma residente a Chiusa di Pesio, è stata assolta perché il fatto non sussiste. “Spesso il requisito viene violato - ha illustrato un sovrintende delle Fiamme Gialle- In questa circostanza erano state fatte due domande, una del 2019 e una nel 2020 presso due enti diversi: il patronato e le Poste. La donna aveva aveva un permesso di soggiorno rilasciato per questioni familiari, avendo contratto matrimonio con un italiano nel 2008 e poi ottenuto la prima residenza nel comune di Carrara nell’ottobre 2011”.

Per la Procura, che ha chiesto al giudice la condanna della donna, nessun dubbio che quest'ultima avesse “arrotondato” i requisiti: “Non rileva che i precedenza fosse sposata con un italiano - ha sostenuto il p.m.- se poi non aveva radicato la sua presenza sul territorio italiano. La dichiarazione è formalmente falsa e il beneficio è stato richiesto senza i presupposti necessari. Sul merito della questione si sono formati due orientamenti sul fatto che con l’abrogazione del sussidio sia cessata o meno l’offensività della condotta: la tesi per cui non lo sia è stata fatta propria dalle Sezioni Unite”.

Di diverso avviso, invece, la difesa dell’imputata che ha sostenuto com il percorso di vita della donna l’abbia radicata al di là del dato burocratico meramente certificativo, al nostro Paese. “Quando ha presentato la domanda - ha concluso - ha dato rilievo a questo legame”.