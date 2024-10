Pallavolo, V.B.C. Valle Stura Caramello Srl: vittoria al debutto nella Prima Divisione Maschile FIPAV

Prima partita e primo successo per la V.B.C. Valle Stura Caramello Srl, che al suo esordio nel campionato di Prima Divisione Maschile FIPAV conquista una vittoria importante in trasferta, superando i padroni di casa con un avvincente 3-1. L’inizio gara ha visto i ragazzi della V.B.C. partire in sordina: tra la tensione della prima partita e l’emozione del debutto, il primo set è andato agli avversari con il punteggio di 20- 25.

Tuttavia, grazie alla grinta e alla determinazione, la squadra allenata da Ivan Monasterolo ha saputo rialzare la testa, dando vita a una prestazione combattiva e tenace. Il secondo e terzo set sono stati conquistati ai vantaggi (29-27 e 26-24), dimostrando una resistenza mentale e una capacità di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti più critici. Il quarto set è stato il momento decisivo: la V.B.C. si è trovata sotto 20-22, un momento in cui la partita sembrava scivolare verso il tie-break. Ma proprio allora, i ragazzi hanno sfoderato una reazione di carattere, chiudendo infine il set 25-22 e assicurandosi così una preziosa vittoria.

A commentare la prestazione è stato l’allenatore Ivan Monasterolo, che ha dichiarato: “I ragazzi hanno iniziato con qualche difficoltà, ma hanno saputo rialzarsi giocando con sinergia e sicurezza. Sono fiducioso nelle loro potenzialità e certo che anche nelle difficoltà sapranno reagire con forza." Una prima gara che accende grandi speranze per il futuro della V.B.C. Valle Stura Caramello Srl, con una squadra che si è già dimostrato capace di resistere alle pressioni e di dare il massimo fino all’ultimo punto.