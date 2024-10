Volley A2/F - BAM Mondovì, coach Claudio Basso dopo il Ko con il Lecco: "Dobbiamo interpretare le gare in un modo diverso" (VIDEO)

Nell'ultimo turno di campionato la Bam Mondovì ha conosciuto la quarta sconfitta in altrettante gare disputate. Ad aggiudicarsi la vittoria (0-3) è stata la formazione della Orocash Picco Lecco, che con cinismo e concretezza ha sbancato il PalaManera.

Un passo falso che in casa Puma è stato accolto come un'autentica doccia fredda. La squadra rossoblù, ad onor del vero, ha lottato in tutti tre i set, i primi due terminati ai vantaggi, ma in ogni parziale non ha saputo infliggere all'avversario il colpo decisivo.

La classifica del Puma inizia a preoccupare, anche perchè all'orizzonte ci sono in sequenza due partite alquanto proibitive con San Giovanni in Marignano (trasferta) e Messina (in casa). Sul difficile momento della squadra abbiamo parlato con l'allenatore Claudio Basso. Per il tecnico monregalese una delle priorità è modificare l'interpretazione della partita ed evitare di commettere quegli errori che in queste prime giornate di campionato hanno spianato la strada alle avversarie: