La nuova sfida della cripto politica: DUM insidia il dominio di MAGA

Nel corso degli ultimi anni, il segmento delle meme coin ha visto la nascita dei cosiddetti PolitiFi Token. Si tratta di token senza alcuna utilità e basati unicamente sulla speculazione che puntano tutto sulla community e sulla satira politica.

La maggior parte di questi token sono ispirati a Donald Trump, tycoon e attuale candidato per la presidenza negli Stati Uniti, spesso protagonista di diversi meme per via delle sue dichiarazioni, dei suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo e del suo atteggiamento durante i comizi elettorali.

Uno dei token più famosi ispirati a Donald Trump è il MAGA, con un nome preso direttamente dallo slogan del candidato repubblicano “Make America Great Again”.

MAGA è stata costruita sulla blockchain di Solana e lanciata a settembre del 2023, con una fornitura totale di 47.000,000 token. Secondo il sito ufficiale, MAGA ha donato un totale di 2 milioni di dollari in beneficenza per aiutare due organizzazioni no profit statunitensi.

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali statunitensi, MAGA ha visto una crescita notevole. Nell’ultimo mese, il token è aumentato del 70%, arrivando a un valore di 4,38 dollari, mentre il volume di trading nelle 24 ore è cresciuto del 194,99%, arrivando a 9,73 milioni di dollari. Il market cap dell’asset si assesta intorno ai 200 milioni di dollari.

Con una vittoria di Donald Trump alle elezioni, il token MAGA potrebbe godere di un'ulteriore crescita, favorita dalla community di appassionati di meme coin.

Chiaramente, dato che si tratta di un asset senza alcuna utilità e basato sulla speculazione, MAGA risulta comunque un investimento rischioso come molte meme coin simili.

Inoltre, secondo gli analisti, un nuovo token PolitiFi potrebbe superare MAGA. Si tratta di Freedum Fighters , una meme coin in presale basata su delle elezioni fittizie e che permette agli utenti di fare staking.

FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è un token PolitiFi che sfrutta il clima delle elezioni presidenziali statunitensi attraverso un approccio satirico.

Il progetto si basa sulla sfida tra il repubblicano Donald Trump e Kamala Harris, candidata per il Partito Democratico. Con le elezioni a pochi giorni di distanza, Freedum Fighters ha raccolto più di 320.000 dollari, con il token nativo DUM venduto a un valore attuale di 0,0000555 dollari.

La rappresentazione caricaturale della corsa alla Casa Bianca di Freedum Fighters si basa su versioni “supereroistiche” di Donald Trump e Kamala Harris, raffigurati rispettivamente come Magatron e Kamacop 9000.

Magatron richiama l’iconico antagonista di Spiderman, il Dr. Octopus, con tanto di tentacoli meccanici. Kamacop 9000 invece, viene raffigurata come un poliziotto cyborg in stile Robocop.

Il sistema di partecipazione alle elezioni di Freedum Fighters è strutturato tramite lo staking. Gli utenti possono votare il proprio candidato preferito bloccando i token DUM, scegliendo se puntare su Magatron o su Kamacop 9000.

Freedum Fighters dispone di una dashboard interattiva, dove è possibile monitorare in tempo reale l’andamento della competizione elettorale e il relativo APY. Inoltre, i titolari del DUM potranno partecipare a chat e dibattiti divertenti sulla sfida tra Magatron e Kamacop 9000.

Il sistema di staking su DUM offre agli utenti ricompense passive basate su un APY (Annual Percentage Yield) variabile, il cui tasso è diversificato per ciascun candidato e cambia in funzione del numero di staker attivi.

Il token DUM è dotato di una struttura multi-chain, pertanto si può comprare utilizzando diverse criptovalute, tra cui ETH, BNB, BASE, SOL e USDT, oltre che con carta di credito, garantendo così una partecipazione inclusiva e accessibile a un pubblico più ampio.

Gli analisti ritengono che FreeDum Fighters potrebbe avere un lancio positivo sul mercato, specialmente se la presale continuerà ad attirare i trader e se gli APY dei due pool di staking si manterranno alti, in modo da attenuare la pressione di vendita.